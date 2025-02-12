Dövizler / BLKB
BLKB: Blackbaud Inc
66.51 USD 1.80 (2.64%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BLKB fiyatı bugün -2.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.96 ve Yüksek fiyatı olarak 69.05 aralığında işlem gördü.
Blackbaud Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLKB haberleri
Günlük aralık
65.96 69.05
Yıllık aralık
58.05 88.95
- Önceki kapanış
- 68.31
- Açılış
- 69.05
- Satış
- 66.51
- Alış
- 66.81
- Düşük
- 65.96
- Yüksek
- 69.05
- Hacim
- 812
- Günlük değişim
- -2.64%
- Aylık değişim
- 0.86%
- 6 aylık değişim
- 6.86%
- Yıllık değişim
- -21.22%
21 Eylül, Pazar