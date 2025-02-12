Валюты / BLKB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BLKB: Blackbaud Inc
68.22 USD 1.41 (2.02%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLKB за сегодня изменился на -2.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.06, а максимальная — 69.85.
Следите за динамикой Blackbaud Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BLKB
- Descartes Q2 Earnings Lag, Top Line Up Y/Y Despite Global Trade Woes
- Blackbaud (BLKB) Down 1.9% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- FUJIFILM's Q1 Earnings Decline Y/Y, Imaging Solutions Boost Revenues
- Blackbaud (BLKB) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Why Blackbaud (BLKB) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Blackbaud's Q2 Earnings Beat Estimates & Rise Y/Y, Stock Up
- Blackbaud (BLKB) Q2 EPS Jumps 12%
- Marvell, Fortress Transport lead market cap stock movers Wednesday
- Blackbaud, Inc. (BLKB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fortress Transport, Teradyne lead market cap stock movers on Wednesday
- Blackbaud (BLKB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Blackbaud Q2 2025 slides reveal highest-ever Rule of 40 score, shares jump 10%
- Blackbaud earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Blackbaud and Constant Contact launch integration for nonprofit marketing
- New York Times Bestselling Author and Leading Organizational Psychologist Adam Grant to Headline bbcon 2025 Tech Conference
- Blackbaud’s 13th Annual YourCause CSR Industry Review Shows Stable Employee Giving and Volunteering Trends in 2024
- Blackbaud Equips Nonprofits with Cutting-Edge AI Skills and Unveils Vision for Agentic AI at bbdevdays Developer’s Conference
- Blackbaud appoints new SVP for North America sales
- Blackbaud’s 2024 Impact Report Highlights Continued Commitment to Corporate Social Responsibility
- New Report from the Blackbaud Institute Shows Clear Link Between Social Impact Organizations’ Tech Use and Fundraising Revenue Growth
- Blackbaud Named One of Newsweek’s World’s Greenest Companies 2025
- Blackbaud: Growth Rates Deteriorate Further In Q4, Invest Elsewhere (NASDAQ:BLKB)
- Blackbaud, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BLKB)
- Crypto For A Cause: Blackbaud Teams Up With The Giving Block To Supercharge Nonprofit Donations - Blackbaud (NASDAQ:BLKB)
Дневной диапазон
68.06 69.85
Годовой диапазон
58.05 88.95
- Предыдущее закрытие
- 69.63
- Open
- 69.66
- Bid
- 68.22
- Ask
- 68.52
- Low
- 68.06
- High
- 69.85
- Объем
- 470
- Дневное изменение
- -2.02%
- Месячное изменение
- 3.46%
- 6-месячное изменение
- 9.61%
- Годовое изменение
- -19.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.