BLBD: Blue Bird Corporation

59.71 USD 0.44 (0.73%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BLBD fiyatı bugün -0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.57 ve Yüksek fiyatı olarak 60.89 aralığında işlem gördü.

Blue Bird Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
59.57 60.89
Yıllık aralık
30.04 60.89
Önceki kapanış
60.15
Açılış
60.81
Satış
59.71
Alış
60.01
Düşük
59.57
Yüksek
60.89
Hacim
826
Günlük değişim
-0.73%
Aylık değişim
4.01%
6 aylık değişim
83.72%
Yıllık değişim
25.36%
21 Eylül, Pazar