Divisas / BLBD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BLBD: Blue Bird Corporation
58.24 USD 0.35 (0.60%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BLBD de hoy ha cambiado un 0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.70, mientras que el máximo ha alcanzado 59.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Blue Bird Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLBD News
- Blue Bird: A Strong Contender in the Electric Bus Market
- BLBD or TSLA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is GARRETT MOTION (GTX) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Freedom Capital Markets inicia cobertura de Blue Bird con calificación de Compra
- Freedom Capital Markets inicia cobertura de Blue Bird con calificación de Compra y objetivo de 67 dólares
- Freedom Capital Markets initiates Blue Bird stock with Buy rating, $67 target
- BTIG eleva precio objetivo de Blue Bird a $65 por expansión de márgenes
- BTIG eleva el precio objetivo de las acciones de Blue Bird a 65 dólares por expansión de márgenes
- Blue Bird stock price target raised to $65 by BTIG on margin expansion
- Implied Volatility Surging for Blue Bird Stock Options
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 5 Top Stocks
- EV Company News For The Month Of August 2025
- NIO's Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Increase Y/Y
- BLBD or TSLA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Blue Bird (BLBD) This Year?
- Is It Worth Investing in Blue Bird (BLBD) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Here's Why You Should Retain Honda Stock in Your Portfolio Now
- Here's Why You Should Offload Toyota Stock From Your Portfolio
- Bet on Winning DuPont Analysis & Pick 4 Top Stocks
- Blue Bird stock rating reiterated at Buy by DA Davidson on school bus orders
- BLBD vs. TSLA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Is Blue Bird (BLBD) Stock Outpacing Its Auto-Tires-Trucks Peers This Year?
- Best Value Stocks to Buy for August 14th
- Is Blue Bird (BLBD) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
Rango diario
57.70 59.16
Rango anual
30.04 59.61
- Cierres anteriores
- 57.89
- Open
- 58.37
- Bid
- 58.24
- Ask
- 58.54
- Low
- 57.70
- High
- 59.16
- Volumen
- 1.014 K
- Cambio diario
- 0.60%
- Cambio mensual
- 1.45%
- Cambio a 6 meses
- 79.20%
- Cambio anual
- 22.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B