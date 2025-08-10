KurseKategorien
Währungen / BLBD
Zurück zum Aktien

BLBD: Blue Bird Corporation

60.15 USD 1.91 (3.28%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BLBD hat sich für heute um 3.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.74 bis zu einem Hoch von 60.42 gehandelt.

Verfolgen Sie die Blue Bird Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BLBD News

Tagesspanne
57.74 60.42
Jahresspanne
30.04 60.42
Vorheriger Schlusskurs
58.24
Eröffnung
58.29
Bid
60.15
Ask
60.45
Tief
57.74
Hoch
60.42
Volumen
916
Tagesänderung
3.28%
Monatsänderung
4.77%
6-Monatsänderung
85.08%
Jahresänderung
26.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K