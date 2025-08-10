Währungen / BLBD
BLBD: Blue Bird Corporation
60.15 USD 1.91 (3.28%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLBD hat sich für heute um 3.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.74 bis zu einem Hoch von 60.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blue Bird Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
57.74 60.42
Jahresspanne
30.04 60.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.24
- Eröffnung
- 58.29
- Bid
- 60.15
- Ask
- 60.45
- Tief
- 57.74
- Hoch
- 60.42
- Volumen
- 916
- Tagesänderung
- 3.28%
- Monatsänderung
- 4.77%
- 6-Monatsänderung
- 85.08%
- Jahresänderung
- 26.29%
