BLBD: Blue Bird Corporation
57.89 USD 1.65 (2.93%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLBD за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.74, а максимальная — 58.18.
Следите за динамикой Blue Bird Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BLBD
Дневной диапазон
56.74 58.18
Годовой диапазон
30.04 59.61
- Предыдущее закрытие
- 56.24
- Open
- 57.37
- Bid
- 57.89
- Ask
- 58.19
- Low
- 56.74
- High
- 58.18
- Объем
- 1.151 K
- Дневное изменение
- 2.93%
- Месячное изменение
- 0.84%
- 6-месячное изменение
- 78.12%
- Годовое изменение
- 21.54%
