BLBD: Blue Bird Corporation

57.89 USD 1.65 (2.93%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BLBD за сегодня изменился на 2.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.74, а максимальная — 58.18.

Следите за динамикой Blue Bird Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BLBD

Дневной диапазон
56.74 58.18
Годовой диапазон
30.04 59.61
Предыдущее закрытие
56.24
Open
57.37
Bid
57.89
Ask
58.19
Low
56.74
High
58.18
Объем
1.151 K
Дневное изменение
2.93%
Месячное изменение
0.84%
6-месячное изменение
78.12%
Годовое изменение
21.54%
