Dövizler / BHR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BHR: Braemar Hotels & Resorts Inc
2.89 USD 0.14 (4.62%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BHR fiyatı bugün -4.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.86 ve Yüksek fiyatı olarak 3.02 aralığında işlem gördü.
Braemar Hotels & Resorts Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHR haberleri
- Cool Enough For Cuts
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- The Calm Before The Cut
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Braemar Hotels Q2 2025 slides: luxury resorts drive 3.7% EBITDA growth
- Earnings call transcript: Braemar Hotels beats Q2 2025 forecasts but stock dips
- Braemar Hotel earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Braemar Hotels & Resorts (BHR) Q2 FFO Lag Estimates
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 8): Braemar Hotels & Resorts Inc. (NYSE:BHR)
- Trade War Redux
- Braemar Hotels to sell Marriott Seattle Waterfront for $145 million
- BRAEMAR HOTELS & RESORTS SETS SECOND QUARTER EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL DATES
- Braemar Hotels Q1 2025 slides: Record RevPAR achieved amid expense pressures
- Tariff Tantrum
- Top 3 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Park Hotels & Resorts (NYSE:PK), Braemar Hotels & Resorts (NYSE:BHR)
- Fed Looms As Sentiment Dims
Günlük aralık
2.86 3.02
Yıllık aralık
1.80 3.83
- Önceki kapanış
- 3.03
- Açılış
- 3.01
- Satış
- 2.89
- Alış
- 3.19
- Düşük
- 2.86
- Yüksek
- 3.02
- Hacim
- 635
- Günlük değişim
- -4.62%
- Aylık değişim
- 6.25%
- 6 aylık değişim
- 12.45%
- Yıllık değişim
- -7.07%
21 Eylül, Pazar