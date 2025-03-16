Währungen / BHR
BHR: Braemar Hotels & Resorts Inc
2.96 USD 0.07 (2.31%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHR hat sich für heute um -2.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.93 bis zu einem Hoch von 3.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Braemar Hotels & Resorts Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.93 3.02
Jahresspanne
1.80 3.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.03
- Eröffnung
- 3.01
- Bid
- 2.96
- Ask
- 3.26
- Tief
- 2.93
- Hoch
- 3.02
- Volumen
- 78
- Tagesänderung
- -2.31%
- Monatsänderung
- 8.82%
- 6-Monatsänderung
- 15.18%
- Jahresänderung
- -4.82%
