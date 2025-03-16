Divisas / BHR
BHR: Braemar Hotels & Resorts Inc
2.97 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BHR de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.96, mientras que el máximo ha alcanzado 3.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Braemar Hotels & Resorts Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
2.96 3.11
Rango anual
1.80 3.83
- Cierres anteriores
- 2.97
- Open
- 3.00
- Bid
- 2.97
- Ask
- 3.27
- Low
- 2.96
- High
- 3.11
- Volumen
- 454
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 9.19%
- Cambio a 6 meses
- 15.56%
- Cambio anual
- -4.50%
