BHR: Braemar Hotels & Resorts Inc
3.03 USD 0.06 (2.02%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BHRの今日の為替レートは、2.02%変化しました。日中、通貨は1あたり2.93の安値と3.05の高値で取引されました。
Braemar Hotels & Resorts Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.93 3.05
1年のレンジ
1.80 3.83
- 以前の終値
- 2.97
- 始値
- 2.96
- 買値
- 3.03
- 買値
- 3.33
- 安値
- 2.93
- 高値
- 3.05
- 出来高
- 356
- 1日の変化
- 2.02%
- 1ヶ月の変化
- 11.40%
- 6ヶ月の変化
- 17.90%
- 1年の変化
- -2.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K