통화 / BHR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BHR: Braemar Hotels & Resorts Inc
2.89 USD 0.14 (4.62%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BHR 환율이 오늘 -4.62%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.86이고 고가는 3.02이었습니다.
Braemar Hotels & Resorts Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHR News
- Cool Enough For Cuts
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- The Calm Before The Cut
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Braemar Hotels Q2 2025 slides: luxury resorts drive 3.7% EBITDA growth
- Earnings call transcript: Braemar Hotels beats Q2 2025 forecasts but stock dips
- Braemar Hotel earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Braemar Hotels & Resorts (BHR) Q2 FFO Lag Estimates
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 8): Braemar Hotels & Resorts Inc. (NYSE:BHR)
- Trade War Redux
- Braemar Hotels to sell Marriott Seattle Waterfront for $145 million
- BRAEMAR HOTELS & RESORTS SETS SECOND QUARTER EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL DATES
- Braemar Hotels Q1 2025 slides: Record RevPAR achieved amid expense pressures
- Tariff Tantrum
- Top 3 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Park Hotels & Resorts (NYSE:PK), Braemar Hotels & Resorts (NYSE:BHR)
- Fed Looms As Sentiment Dims
일일 변동 비율
2.86 3.02
년간 변동
1.80 3.83
- 이전 종가
- 3.03
- 시가
- 3.01
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- 저가
- 2.86
- 고가
- 3.02
- 볼륨
- 635
- 일일 변동
- -4.62%
- 월 변동
- 6.25%
- 6개월 변동
- 12.45%
- 년간 변동율
- -7.07%
20 9월, 토요일