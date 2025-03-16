Moedas / BHR
BHR: Braemar Hotels & Resorts Inc
3.02 USD 0.05 (1.68%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BHR para hoje mudou para 1.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.93 e o mais alto foi 3.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Braemar Hotels & Resorts Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.93 3.05
Faixa anual
1.80 3.83
- Fechamento anterior
- 2.97
- Open
- 2.96
- Bid
- 3.02
- Ask
- 3.32
- Low
- 2.93
- High
- 3.05
- Volume
- 184
- Mudança diária
- 1.68%
- Mudança mensal
- 11.03%
- Mudança de 6 meses
- 17.51%
- Mudança anual
- -2.89%
