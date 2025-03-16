Валюты / BHR
BHR: Braemar Hotels & Resorts Inc
2.97 USD 0.04 (1.33%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BHR за сегодня изменился на -1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.89, а максимальная — 3.01.
Следите за динамикой Braemar Hotels & Resorts Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.89 3.01
Годовой диапазон
1.80 3.83
- Предыдущее закрытие
- 3.01
- Open
- 2.98
- Bid
- 2.97
- Ask
- 3.27
- Low
- 2.89
- High
- 3.01
- Объем
- 394
- Дневное изменение
- -1.33%
- Месячное изменение
- 9.19%
- 6-месячное изменение
- 15.56%
- Годовое изменение
- -4.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.