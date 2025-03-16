货币 / BHR
BHR: Braemar Hotels & Resorts Inc
2.97 USD 0.04 (1.33%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BHR汇率已更改-1.33%。当日，交易品种以低点2.89和高点3.01进行交易。
关注Braemar Hotels & Resorts Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BHR新闻
- Cool Enough For Cuts
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- The Calm Before The Cut
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Braemar Hotels Q2 2025 slides: luxury resorts drive 3.7% EBITDA growth
- Earnings call transcript: Braemar Hotels beats Q2 2025 forecasts but stock dips
- Braemar Hotel earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Braemar Hotels & Resorts (BHR) Q2 FFO Lag Estimates
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 8): Braemar Hotels & Resorts Inc. (NYSE:BHR)
- Trade War Redux
- Braemar Hotels to sell Marriott Seattle Waterfront for $145 million
- BRAEMAR HOTELS & RESORTS SETS SECOND QUARTER EARNINGS RELEASE AND CONFERENCE CALL DATES
- Braemar Hotels Q1 2025 slides: Record RevPAR achieved amid expense pressures
- Tariff Tantrum
- Top 3 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - Park Hotels & Resorts (NYSE:PK), Braemar Hotels & Resorts (NYSE:BHR)
- Fed Looms As Sentiment Dims
日范围
2.89 3.01
年范围
1.80 3.83
- 前一天收盘价
- 3.01
- 开盘价
- 2.98
- 卖价
- 2.97
- 买价
- 3.27
- 最低价
- 2.89
- 最高价
- 3.01
- 交易量
- 394
- 日变化
- -1.33%
- 月变化
- 9.19%
- 6个月变化
- 15.56%
- 年变化
- -4.50%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值