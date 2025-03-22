Dövizler / BFC
BFC: Bank First Corporation
127.47 USD 1.93 (1.49%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BFC fiyatı bugün -1.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 126.17 ve Yüksek fiyatı olarak 129.52 aralığında işlem gördü.
Bank First Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
126.17 129.52
Yıllık aralık
86.08 132.59
- Önceki kapanış
- 129.40
- Açılış
- 129.52
- Satış
- 127.47
- Alış
- 127.77
- Düşük
- 126.17
- Yüksek
- 129.52
- Hacim
- 258
- Günlük değişim
- -1.49%
- Aylık değişim
- -0.85%
- 6 aylık değişim
- 27.41%
- Yıllık değişim
- 42.52%
21 Eylül, Pazar