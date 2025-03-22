КотировкиРазделы
Валюты / BFC
Назад в Рынок акций США

BFC: Bank First Corporation

124.39 USD 0.99 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BFC за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 123.28, а максимальная — 125.50.

Следите за динамикой Bank First Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BFC

Дневной диапазон
123.28 125.50
Годовой диапазон
86.08 132.59
Предыдущее закрытие
125.38
Open
124.90
Bid
124.39
Ask
124.69
Low
123.28
High
125.50
Объем
114
Дневное изменение
-0.79%
Месячное изменение
-3.24%
6-месячное изменение
24.33%
Годовое изменение
39.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.