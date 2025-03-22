Валюты / BFC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BFC: Bank First Corporation
124.39 USD 0.99 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BFC за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 123.28, а максимальная — 125.50.
Следите за динамикой Bank First Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BFC
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Bank First Looks Smart On Strategy, But Rich On Valuation (NASDAQ:BFC)
- Bank First National price target raised to $137 from $115 at Piper Sandler
- Bank First National earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Bank First Corporation (BFC) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bank First to acquire Centre 1 Bancorp in $174.3 million stock deal
- Bank First National Corp stock hits all-time high at 125.34 USD
- Bank First Corporation: An Excellent Wisconsin Bank That's Not Cheap (NASDAQ:BFC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Bank First National stock hits all-time high at 118.0 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Bank First National stock hits all-time high at $117.34
- Bank First National stock hits all-time high of $117.26
- This Lakeland Financial Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Bank First (NASDAQ:BFC), First Savings Financial (NASDAQ:FSFG)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- Bank First Corporation: High-Quality Bank But Beware Of A Challenging Economy (NASDAQ:BFC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
Дневной диапазон
123.28 125.50
Годовой диапазон
86.08 132.59
- Предыдущее закрытие
- 125.38
- Open
- 124.90
- Bid
- 124.39
- Ask
- 124.69
- Low
- 123.28
- High
- 125.50
- Объем
- 114
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- -3.24%
- 6-месячное изменение
- 24.33%
- Годовое изменение
- 39.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.