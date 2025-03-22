Valute / BFC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BFC: Bank First Corporation
127.47 USD 1.93 (1.49%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BFC ha avuto una variazione del -1.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 126.17 e ad un massimo di 129.52.
Segui le dinamiche di Bank First Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFC News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Bank First Looks Smart On Strategy, But Rich On Valuation (NASDAQ:BFC)
- Bank First National price target raised to $137 from $115 at Piper Sandler
- Bank First National earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Bank First Corporation (BFC) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bank First to acquire Centre 1 Bancorp in $174.3 million stock deal
- Bank First National Corp stock hits all-time high at 125.34 USD
- Bank First Corporation: An Excellent Wisconsin Bank That's Not Cheap (NASDAQ:BFC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Bank First National stock hits all-time high at 118.0 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Bank First National stock hits all-time high at $117.34
- Bank First National stock hits all-time high of $117.26
- This Lakeland Financial Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Bank First (NASDAQ:BFC), First Savings Financial (NASDAQ:FSFG)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- Bank First Corporation: High-Quality Bank But Beware Of A Challenging Economy (NASDAQ:BFC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
Intervallo Giornaliero
126.17 129.52
Intervallo Annuale
86.08 132.59
- Chiusura Precedente
- 129.40
- Apertura
- 129.52
- Bid
- 127.47
- Ask
- 127.77
- Minimo
- 126.17
- Massimo
- 129.52
- Volume
- 258
- Variazione giornaliera
- -1.49%
- Variazione Mensile
- -0.85%
- Variazione Semestrale
- 27.41%
- Variazione Annuale
- 42.52%
20 settembre, sabato