QuotazioniSezioni
Valute / BFC
Tornare a Azioni

BFC: Bank First Corporation

127.47 USD 1.93 (1.49%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BFC ha avuto una variazione del -1.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 126.17 e ad un massimo di 129.52.

Segui le dinamiche di Bank First Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BFC News

Intervallo Giornaliero
126.17 129.52
Intervallo Annuale
86.08 132.59
Chiusura Precedente
129.40
Apertura
129.52
Bid
127.47
Ask
127.77
Minimo
126.17
Massimo
129.52
Volume
258
Variazione giornaliera
-1.49%
Variazione Mensile
-0.85%
Variazione Semestrale
27.41%
Variazione Annuale
42.52%
20 settembre, sabato