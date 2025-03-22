Moedas / BFC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BFC: Bank First Corporation
127.81 USD 1.80 (1.43%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BFC para hoje mudou para 1.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 123.16 e o mais alto foi 128.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank First Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFC Notícias
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Bank First Looks Smart On Strategy, But Rich On Valuation (NASDAQ:BFC)
- Bank First National price target raised to $137 from $115 at Piper Sandler
- Bank First National earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Bank First Corporation (BFC) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bank First to acquire Centre 1 Bancorp in $174.3 million stock deal
- Bank First National Corp stock hits all-time high at 125.34 USD
- Bank First Corporation: An Excellent Wisconsin Bank That's Not Cheap (NASDAQ:BFC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Bank First National stock hits all-time high at 118.0 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Bank First National stock hits all-time high at $117.34
- Bank First National stock hits all-time high of $117.26
- This Lakeland Financial Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Bank First (NASDAQ:BFC), First Savings Financial (NASDAQ:FSFG)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- Bank First Corporation: High-Quality Bank But Beware Of A Challenging Economy (NASDAQ:BFC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
Faixa diária
123.16 128.05
Faixa anual
86.08 132.59
- Fechamento anterior
- 126.01
- Open
- 126.36
- Bid
- 127.81
- Ask
- 128.11
- Low
- 123.16
- High
- 128.05
- Volume
- 85
- Mudança diária
- 1.43%
- Mudança mensal
- -0.58%
- Mudança de 6 meses
- 27.75%
- Mudança anual
- 42.90%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh