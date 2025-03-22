クォートセクション
通貨 / BFC
BFC: Bank First Corporation

129.40 USD 3.39 (2.69%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BFCの今日の為替レートは、2.69%変化しました。日中、通貨は1あたり123.16の安値と129.52の高値で取引されました。

Bank First Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
123.16 129.52
1年のレンジ
86.08 132.59
以前の終値
126.01
始値
126.36
買値
129.40
買値
129.70
安値
123.16
高値
129.52
出来高
186
1日の変化
2.69%
1ヶ月の変化
0.65%
6ヶ月の変化
29.34%
1年の変化
44.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K