BFC: Bank First Corporation
129.40 USD 3.39 (2.69%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BFCの今日の為替レートは、2.69%変化しました。日中、通貨は1あたり123.16の安値と129.52の高値で取引されました。
Bank First Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
123.16 129.52
1年のレンジ
86.08 132.59
- 以前の終値
- 126.01
- 始値
- 126.36
- 買値
- 129.40
- 買値
- 129.70
- 安値
- 123.16
- 高値
- 129.52
- 出来高
- 186
- 1日の変化
- 2.69%
- 1ヶ月の変化
- 0.65%
- 6ヶ月の変化
- 29.34%
- 1年の変化
- 44.68%
