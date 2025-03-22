Währungen / BFC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BFC: Bank First Corporation
129.40 USD 3.39 (2.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BFC hat sich für heute um 2.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 123.16 bis zu einem Hoch von 129.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank First Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFC News
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Bank First Looks Smart On Strategy, But Rich On Valuation (NASDAQ:BFC)
- Bank First National price target raised to $137 from $115 at Piper Sandler
- Bank First National earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Bank First Corporation (BFC) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bank First to acquire Centre 1 Bancorp in $174.3 million stock deal
- Bank First National Corp stock hits all-time high at 125.34 USD
- Bank First Corporation: An Excellent Wisconsin Bank That's Not Cheap (NASDAQ:BFC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Bank First National stock hits all-time high at 118.0 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Bank First National stock hits all-time high at $117.34
- Bank First National stock hits all-time high of $117.26
- This Lakeland Financial Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Bank First (NASDAQ:BFC), First Savings Financial (NASDAQ:FSFG)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- Bank First Corporation: High-Quality Bank But Beware Of A Challenging Economy (NASDAQ:BFC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
Tagesspanne
123.16 129.52
Jahresspanne
86.08 132.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 126.01
- Eröffnung
- 126.36
- Bid
- 129.40
- Ask
- 129.70
- Tief
- 123.16
- Hoch
- 129.52
- Volumen
- 186
- Tagesänderung
- 2.69%
- Monatsänderung
- 0.65%
- 6-Monatsänderung
- 29.34%
- Jahresänderung
- 44.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K