货币 / BFC
BFC: Bank First Corporation
125.87 USD 1.48 (1.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BFC汇率已更改1.19%。当日，交易品种以低点124.21和高点127.75进行交易。
关注Bank First Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFC新闻
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- U.S. Bank Stocks Tread Water In July
- Bank First Looks Smart On Strategy, But Rich On Valuation (NASDAQ:BFC)
- Bank First National price target raised to $137 from $115 at Piper Sandler
- Bank First National earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Bank First Corporation (BFC) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bank First to acquire Centre 1 Bancorp in $174.3 million stock deal
- Bank First National Corp stock hits all-time high at 125.34 USD
- Bank First Corporation: An Excellent Wisconsin Bank That's Not Cheap (NASDAQ:BFC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Bank First National stock hits all-time high at 118.0 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Bank First National stock hits all-time high at $117.34
- Bank First National stock hits all-time high of $117.26
- This Lakeland Financial Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - Bank First (NASDAQ:BFC), First Savings Financial (NASDAQ:FSFG)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- Bank First Corporation: High-Quality Bank But Beware Of A Challenging Economy (NASDAQ:BFC)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
日范围
124.21 127.75
年范围
86.08 132.59
- 前一天收盘价
- 124.39
- 开盘价
- 124.94
- 卖价
- 125.87
- 买价
- 126.17
- 最低价
- 124.21
- 最高价
- 127.75
- 交易量
- 80
- 日变化
- 1.19%
- 月变化
- -2.09%
- 6个月变化
- 25.81%
- 年变化
- 40.73%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值