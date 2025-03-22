Devises / BFC
BFC: Bank First Corporation
127.47 USD 1.93 (1.49%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BFC a changé de -1.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 126.17 et à un maximum de 129.52.
Suivez la dynamique Bank First Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
126.17 129.52
Range Annuel
86.08 132.59
- Clôture Précédente
- 129.40
- Ouverture
- 129.52
- Bid
- 127.47
- Ask
- 127.77
- Plus Bas
- 126.17
- Plus Haut
- 129.52
- Volume
- 258
- Changement quotidien
- -1.49%
- Changement Mensuel
- -0.85%
- Changement à 6 Mois
- 27.41%
- Changement Annuel
- 42.52%
20 septembre, samedi