Dövizler / BEDU
BEDU: Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S
1.90 USD 0.07 (3.83%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BEDU fiyatı bugün 3.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.80 ve Yüksek fiyatı olarak 1.93 aralığında işlem gördü.
Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEDU haberleri
- Earnings call transcript: Bright Scholar Q2 2025 sees revenue dip, stock rises
- Bright Scholar Announces Appointment of Independent Financial Advisor and Legal Counsel to the Special Committee
- Bright Scholar forms committee to review acquisition proposal
- Bright Scholar Announces Receipt of Preliminary Non-Binding "Going Private" Proposal
Günlük aralık
1.80 1.93
Yıllık aralık
1.35 2.16
- Önceki kapanış
- 1.83
- Açılış
- 1.80
- Satış
- 1.90
- Alış
- 2.20
- Düşük
- 1.80
- Yüksek
- 1.93
- Hacim
- 22
- Günlük değişim
- 3.83%
- Aylık değişim
- 10.47%
- 6 aylık değişim
- 16.56%
- Yıllık değişim
- -5.47%
21 Eylül, Pazar