Валюты / BEDU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BEDU: Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S
1.86 USD 0.03 (1.64%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BEDU за сегодня изменился на 1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.70, а максимальная — 1.86.
Следите за динамикой Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BEDU
- Earnings call transcript: Bright Scholar Q2 2025 sees revenue dip, stock rises
- Bright Scholar Announces Appointment of Independent Financial Advisor and Legal Counsel to the Special Committee
- Bright Scholar forms committee to review acquisition proposal
- Bright Scholar Announces Receipt of Preliminary Non-Binding "Going Private" Proposal
Дневной диапазон
1.70 1.86
Годовой диапазон
1.35 2.16
- Предыдущее закрытие
- 1.83
- Open
- 1.78
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Low
- 1.70
- High
- 1.86
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 1.64%
- Месячное изменение
- 8.14%
- 6-месячное изменение
- 14.11%
- Годовое изменение
- -7.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.