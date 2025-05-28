Moedas / BEDU
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BEDU: Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S
1.83 USD 0.06 (3.17%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BEDU para hoje mudou para -3.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.83 e o mais alto foi 1.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEDU Notícias
- Earnings call transcript: Bright Scholar Q2 2025 sees revenue dip, stock rises
- Bright Scholar Announces Appointment of Independent Financial Advisor and Legal Counsel to the Special Committee
- Bright Scholar forms committee to review acquisition proposal
- Bright Scholar Announces Receipt of Preliminary Non-Binding "Going Private" Proposal
Faixa diária
1.83 1.93
Faixa anual
1.35 2.16
- Fechamento anterior
- 1.89
- Open
- 1.91
- Bid
- 1.83
- Ask
- 2.13
- Low
- 1.83
- High
- 1.93
- Volume
- 8
- Mudança diária
- -3.17%
- Mudança mensal
- 6.40%
- Mudança de 6 meses
- 12.27%
- Mudança anual
- -8.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh