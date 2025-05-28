Valute / BEDU
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BEDU: Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S
1.90 USD 0.07 (3.83%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BEDU ha avuto una variazione del 3.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.80 e ad un massimo di 1.93.
Segui le dinamiche di Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEDU News
- Earnings call transcript: Bright Scholar Q2 2025 sees revenue dip, stock rises
- Bright Scholar Announces Appointment of Independent Financial Advisor and Legal Counsel to the Special Committee
- Bright Scholar forms committee to review acquisition proposal
- Bright Scholar Announces Receipt of Preliminary Non-Binding "Going Private" Proposal
Intervallo Giornaliero
1.80 1.93
Intervallo Annuale
1.35 2.16
- Chiusura Precedente
- 1.83
- Apertura
- 1.80
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Minimo
- 1.80
- Massimo
- 1.93
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- 3.83%
- Variazione Mensile
- 10.47%
- Variazione Semestrale
- 16.56%
- Variazione Annuale
- -5.47%
21 settembre, domenica