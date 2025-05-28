QuotazioniSezioni
Valute / BEDU
Tornare a Azioni

BEDU: Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S

1.90 USD 0.07 (3.83%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BEDU ha avuto una variazione del 3.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.80 e ad un massimo di 1.93.

Segui le dinamiche di Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BEDU News

Intervallo Giornaliero
1.80 1.93
Intervallo Annuale
1.35 2.16
Chiusura Precedente
1.83
Apertura
1.80
Bid
1.90
Ask
2.20
Minimo
1.80
Massimo
1.93
Volume
22
Variazione giornaliera
3.83%
Variazione Mensile
10.47%
Variazione Semestrale
16.56%
Variazione Annuale
-5.47%
21 settembre, domenica