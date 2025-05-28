Divisas / BEDU
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BEDU: Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S
1.89 USD 0.03 (1.61%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BEDU de hoy ha cambiado un 1.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.85, mientras que el máximo ha alcanzado 1.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEDU News
- Earnings call transcript: Bright Scholar Q2 2025 sees revenue dip, stock rises
- Bright Scholar Announces Appointment of Independent Financial Advisor and Legal Counsel to the Special Committee
- Bright Scholar forms committee to review acquisition proposal
- Bright Scholar Announces Receipt of Preliminary Non-Binding "Going Private" Proposal
Rango diario
1.85 1.90
Rango anual
1.35 2.16
- Cierres anteriores
- 1.86
- Open
- 1.88
- Bid
- 1.89
- Ask
- 2.19
- Low
- 1.85
- High
- 1.90
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- 1.61%
- Cambio mensual
- 9.88%
- Cambio a 6 meses
- 15.95%
- Cambio anual
- -5.97%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B