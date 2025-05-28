Währungen / BEDU
BEDU: Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S
1.86 USD 0.03 (1.64%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BEDU hat sich für heute um 1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.80 bis zu einem Hoch von 1.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BEDU News
- Earnings call transcript: Bright Scholar Q2 2025 sees revenue dip, stock rises
- Bright Scholar Announces Appointment of Independent Financial Advisor and Legal Counsel to the Special Committee
- Bright Scholar forms committee to review acquisition proposal
- Bright Scholar Announces Receipt of Preliminary Non-Binding "Going Private" Proposal
Tagesspanne
1.80 1.93
Jahresspanne
1.35 2.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.83
- Eröffnung
- 1.80
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Tief
- 1.80
- Hoch
- 1.93
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 1.64%
- Monatsänderung
- 8.14%
- 6-Monatsänderung
- 14.11%
- Jahresänderung
- -7.46%
