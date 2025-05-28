KurseKategorien
Währungen / BEDU
Zurück zum Aktien

BEDU: Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S

1.86 USD 0.03 (1.64%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BEDU hat sich für heute um 1.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.80 bis zu einem Hoch von 1.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BEDU News

Tagesspanne
1.80 1.93
Jahresspanne
1.35 2.16
Vorheriger Schlusskurs
1.83
Eröffnung
1.80
Bid
1.86
Ask
2.16
Tief
1.80
Hoch
1.93
Volumen
5
Tagesänderung
1.64%
Monatsänderung
8.14%
6-Monatsänderung
14.11%
Jahresänderung
-7.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K