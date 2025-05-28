通貨 / BEDU
BEDU: Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S
1.83 USD 0.06 (3.17%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BEDUの今日の為替レートは、-3.17%変化しました。日中、通貨は1あたり1.83の安値と1.93の高値で取引されました。
Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary Sダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BEDU News
- Earnings call transcript: Bright Scholar Q2 2025 sees revenue dip, stock rises
- Bright Scholar Announces Appointment of Independent Financial Advisor and Legal Counsel to the Special Committee
- Bright Scholar forms committee to review acquisition proposal
- Bright Scholar Announces Receipt of Preliminary Non-Binding "Going Private" Proposal
1日のレンジ
1.83 1.93
1年のレンジ
1.35 2.16
- 以前の終値
- 1.89
- 始値
- 1.91
- 買値
- 1.83
- 買値
- 2.13
- 安値
- 1.83
- 高値
- 1.93
- 出来高
- 8
- 1日の変化
- -3.17%
- 1ヶ月の変化
- 6.40%
- 6ヶ月の変化
- 12.27%
- 1年の変化
- -8.96%
