통화 / BEDU
BEDU: Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S
1.90 USD 0.07 (3.83%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BEDU 환율이 오늘 3.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.80이고 고가는 1.93이었습니다.
Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BEDU News
일일 변동 비율
1.80 1.93
년간 변동
1.35 2.16
- 이전 종가
- 1.83
- 시가
- 1.80
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- 저가
- 1.80
- 고가
- 1.93
- 볼륨
- 22
- 일일 변동
- 3.83%
- 월 변동
- 10.47%
- 6개월 변동
- 16.56%
- 년간 변동율
- -5.47%
20 9월, 토요일