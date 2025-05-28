시세섹션
통화 / BEDU
주식로 돌아가기

BEDU: Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S

1.90 USD 0.07 (3.83%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BEDU 환율이 오늘 3.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.80이고 고가는 1.93이었습니다.

Bright Scholar Education Holdings Limited American Depositary S 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BEDU News

일일 변동 비율
1.80 1.93
년간 변동
1.35 2.16
이전 종가
1.83
시가
1.80
Bid
1.90
Ask
2.20
저가
1.80
고가
1.93
볼륨
22
일일 변동
3.83%
월 변동
10.47%
6개월 변동
16.56%
년간 변동율
-5.47%
20 9월, 토요일