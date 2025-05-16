Dövizler / BEAT
BEAT: Heartbeam Inc
1.69 USD 0.10 (6.29%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BEAT fiyatı bugün 6.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.58 ve Yüksek fiyatı olarak 1.77 aralığında işlem gördü.
Heartbeam Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BEAT haberleri
- HeartBeam’s AI algorithm shows equal performance on 3D and standard ECGs
- Heartbeam stock maintains Speculative Buy rating at Benchmark on FDA progress
- HeartBeam, Inc. (BEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: HeartBeam Q2 2025 reports slight EPS beat, stock up 4.17%
- HeartBeam Q2 2025 slides: FDA clearance on track amid improved capital efficiency
- HeartBeam elects directors and approves equity plan amendment at annual meeting
- HeartBeam to Present at the iAccess Alpha Virtual Best Ideas Summer Conference on June 24, 2025
- MDB Capital Q1 2025 slides reveal pipeline growth despite declining asset values
- MDB Capital Holdings Provides First Quarter 2025 Update
- Benchmark maintains $8 target on Heartbeam stock post-1Q report
Günlük aralık
1.58 1.77
Yıllık aralık
1.00 3.45
- Önceki kapanış
- 1.59
- Açılış
- 1.63
- Satış
- 1.69
- Alış
- 1.99
- Düşük
- 1.58
- Yüksek
- 1.77
- Hacim
- 257
- Günlük değişim
- 6.29%
- Aylık değişim
- 14.97%
- 6 aylık değişim
- -16.34%
- Yıllık değişim
- -27.47%
21 Eylül, Pazar