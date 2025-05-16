Währungen / BEAT
BEAT: Heartbeam Inc
1.68 USD 0.09 (5.66%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BEAT hat sich für heute um 5.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.58 bis zu einem Hoch von 1.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Heartbeam Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.58 1.77
Jahresspanne
1.00 3.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.59
- Eröffnung
- 1.63
- Bid
- 1.68
- Ask
- 1.98
- Tief
- 1.58
- Hoch
- 1.77
- Volumen
- 189
- Tagesänderung
- 5.66%
- Monatsänderung
- 14.29%
- 6-Monatsänderung
- -16.83%
- Jahresänderung
- -27.90%
