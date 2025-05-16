Valute / BEAT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BEAT: Heartbeam Inc
1.69 USD 0.10 (6.29%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BEAT ha avuto una variazione del 6.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.58 e ad un massimo di 1.77.
Segui le dinamiche di Heartbeam Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEAT News
- HeartBeam’s AI algorithm shows equal performance on 3D and standard ECGs
- Heartbeam stock maintains Speculative Buy rating at Benchmark on FDA progress
- HeartBeam, Inc. (BEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: HeartBeam Q2 2025 reports slight EPS beat, stock up 4.17%
- HeartBeam Q2 2025 slides: FDA clearance on track amid improved capital efficiency
- HeartBeam elects directors and approves equity plan amendment at annual meeting
- HeartBeam to Present at the iAccess Alpha Virtual Best Ideas Summer Conference on June 24, 2025
- MDB Capital Q1 2025 slides reveal pipeline growth despite declining asset values
- MDB Capital Holdings Provides First Quarter 2025 Update
- Benchmark maintains $8 target on Heartbeam stock post-1Q report
Intervallo Giornaliero
1.58 1.77
Intervallo Annuale
1.00 3.45
- Chiusura Precedente
- 1.59
- Apertura
- 1.63
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- Minimo
- 1.58
- Massimo
- 1.77
- Volume
- 257
- Variazione giornaliera
- 6.29%
- Variazione Mensile
- 14.97%
- Variazione Semestrale
- -16.34%
- Variazione Annuale
- -27.47%
21 settembre, domenica