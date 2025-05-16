通貨 / BEAT
BEAT: Heartbeam Inc
1.59 USD 0.18 (12.77%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BEATの今日の為替レートは、12.77%変化しました。日中、通貨は1あたり1.44の安値と1.64の高値で取引されました。
Heartbeam Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BEAT News
1日のレンジ
1.44 1.64
1年のレンジ
1.00 3.45
- 以前の終値
- 1.41
- 始値
- 1.44
- 買値
- 1.59
- 買値
- 1.89
- 安値
- 1.44
- 高値
- 1.64
- 出来高
- 197
- 1日の変化
- 12.77%
- 1ヶ月の変化
- 8.16%
- 6ヶ月の変化
- -21.29%
- 1年の変化
- -31.76%
