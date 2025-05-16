Divisas / BEAT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BEAT: Heartbeam Inc
1.41 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BEAT de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.39, mientras que el máximo ha alcanzado 1.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Heartbeam Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEAT News
- HeartBeam’s AI algorithm shows equal performance on 3D and standard ECGs
- Heartbeam stock maintains Speculative Buy rating at Benchmark on FDA progress
- HeartBeam, Inc. (BEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: HeartBeam Q2 2025 reports slight EPS beat, stock up 4.17%
- HeartBeam Q2 2025 slides: FDA clearance on track amid improved capital efficiency
- HeartBeam elects directors and approves equity plan amendment at annual meeting
- HeartBeam to Present at the iAccess Alpha Virtual Best Ideas Summer Conference on June 24, 2025
- MDB Capital Q1 2025 slides reveal pipeline growth despite declining asset values
- MDB Capital Holdings Provides First Quarter 2025 Update
- Benchmark maintains $8 target on Heartbeam stock post-1Q report
Rango diario
1.39 1.43
Rango anual
1.00 3.45
- Cierres anteriores
- 1.41
- Open
- 1.40
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- Low
- 1.39
- High
- 1.43
- Volumen
- 70
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -4.08%
- Cambio a 6 meses
- -30.20%
- Cambio anual
- -39.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B