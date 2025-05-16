Валюты / BEAT
BEAT: Heartbeam Inc
1.41 USD 0.05 (3.42%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BEAT за сегодня изменился на -3.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.41, а максимальная — 1.49.
Следите за динамикой Heartbeam Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BEAT
- HeartBeam’s AI algorithm shows equal performance on 3D and standard ECGs
- Heartbeam stock maintains Speculative Buy rating at Benchmark on FDA progress
- HeartBeam, Inc. (BEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: HeartBeam Q2 2025 reports slight EPS beat, stock up 4.17%
- HeartBeam Q2 2025 slides: FDA clearance on track amid improved capital efficiency
- HeartBeam elects directors and approves equity plan amendment at annual meeting
- HeartBeam to Present at the iAccess Alpha Virtual Best Ideas Summer Conference on June 24, 2025
- MDB Capital Q1 2025 slides reveal pipeline growth despite declining asset values
- MDB Capital Holdings Provides First Quarter 2025 Update
- Benchmark maintains $8 target on Heartbeam stock post-1Q report
Дневной диапазон
1.41 1.49
Годовой диапазон
1.00 3.45
- Предыдущее закрытие
- 1.46
- Open
- 1.46
- Bid
- 1.41
- Ask
- 1.71
- Low
- 1.41
- High
- 1.49
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- -3.42%
- Месячное изменение
- -4.08%
- 6-месячное изменение
- -30.20%
- Годовое изменение
- -39.48%
