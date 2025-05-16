Devises / BEAT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BEAT: Heartbeam Inc
1.69 USD 0.10 (6.29%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BEAT a changé de 6.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.58 et à un maximum de 1.77.
Suivez la dynamique Heartbeam Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BEAT Nouvelles
- HeartBeam’s AI algorithm shows equal performance on 3D and standard ECGs
- Heartbeam stock maintains Speculative Buy rating at Benchmark on FDA progress
- HeartBeam, Inc. (BEAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: HeartBeam Q2 2025 reports slight EPS beat, stock up 4.17%
- HeartBeam Q2 2025 slides: FDA clearance on track amid improved capital efficiency
- HeartBeam elects directors and approves equity plan amendment at annual meeting
- HeartBeam to Present at the iAccess Alpha Virtual Best Ideas Summer Conference on June 24, 2025
- MDB Capital Q1 2025 slides reveal pipeline growth despite declining asset values
- MDB Capital Holdings Provides First Quarter 2025 Update
- Benchmark maintains $8 target on Heartbeam stock post-1Q report
Range quotidien
1.58 1.77
Range Annuel
1.00 3.45
- Clôture Précédente
- 1.59
- Ouverture
- 1.63
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- Plus Bas
- 1.58
- Plus Haut
- 1.77
- Volume
- 257
- Changement quotidien
- 6.29%
- Changement Mensuel
- 14.97%
- Changement à 6 Mois
- -16.34%
- Changement Annuel
- -27.47%
20 septembre, samedi