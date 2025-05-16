Moedas / BEAT
BEAT: Heartbeam Inc
1.52 USD 0.11 (7.80%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BEAT para hoje mudou para 7.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.44 e o mais alto foi 1.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Heartbeam Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.44 1.52
Faixa anual
1.00 3.45
- Fechamento anterior
- 1.41
- Open
- 1.44
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Low
- 1.44
- High
- 1.52
- Volume
- 78
- Mudança diária
- 7.80%
- Mudança mensal
- 3.40%
- Mudança de 6 meses
- -24.75%
- Mudança anual
- -34.76%
