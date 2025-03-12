Dövizler / BCI
BCI: abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
21.16 USD 0.07 (0.33%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BCI fiyatı bugün -0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.12 ve Yüksek fiyatı olarak 21.21 aralığında işlem gördü.
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BCI haberleri
Günlük aralık
21.12 21.21
Yıllık aralık
19.18 21.84
- Önceki kapanış
- 21.23
- Açılış
- 21.14
- Satış
- 21.16
- Alış
- 21.46
- Düşük
- 21.12
- Yüksek
- 21.21
- Hacim
- 314
- Günlük değişim
- -0.33%
- Aylık değişim
- 0.62%
- 6 aylık değişim
- -1.44%
- Yıllık değişim
- 3.42%
21 Eylül, Pazar