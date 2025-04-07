КотировкиРазделы
BCI: abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

21.16 USD 0.07 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BCI за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.12, а максимальная — 21.21.

Следите за динамикой abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.12 21.21
Годовой диапазон
19.18 21.84
Предыдущее закрытие
21.23
Open
21.14
Bid
21.16
Ask
21.46
Low
21.12
High
21.21
Объем
314
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
0.62%
6-месячное изменение
-1.44%
Годовое изменение
3.42%
21 сентября, воскресенье