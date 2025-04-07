Валюты / BCI
BCI: abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
21.16 USD 0.07 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BCI за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.12, а максимальная — 21.21.
Следите за динамикой abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
21.12 21.21
Годовой диапазон
19.18 21.84
- Предыдущее закрытие
- 21.23
- Open
- 21.14
- Bid
- 21.16
- Ask
- 21.46
- Low
- 21.12
- High
- 21.21
- Объем
- 314
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 0.62%
- 6-месячное изменение
- -1.44%
- Годовое изменение
- 3.42%
21 сентября, воскресенье