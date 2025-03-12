통화 / BCI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BCI: abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
21.16 USD 0.07 (0.33%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BCI 환율이 오늘 -0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.12이고 고가는 21.21이었습니다.
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCI News
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 1.09%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.30%
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.29%
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Earnings call transcript: BC Iron reports Q4 2025 results amid stock surge
- BCI Minerals Q2 2025 slides: Mardie Project advances with 69% completion
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.07%
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.18%
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
- Commodity Crash
- Exclusive | An Insurer Taps Its Financial-Adviser Network to Sell Private-Market Funds
- Are You Investing In A Fad Or A Future Market Leader?
일일 변동 비율
21.12 21.21
년간 변동
19.18 21.84
- 이전 종가
- 21.23
- 시가
- 21.14
- Bid
- 21.16
- Ask
- 21.46
- 저가
- 21.12
- 고가
- 21.21
- 볼륨
- 314
- 일일 변동
- -0.33%
- 월 변동
- 0.62%
- 6개월 변동
- -1.44%
- 년간 변동율
- 3.42%
20 9월, 토요일