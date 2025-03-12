Divisas / BCI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BCI: abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
21.34 USD 0.28 (1.30%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BCI de hoy ha cambiado un -1.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.28, mientras que el máximo ha alcanzado 21.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCI News
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.30%
- Las bolsas de valores de Marruecos cerraron con caídas; el Gral. Bursátil Marroquí perdió un 0.30%
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.29%
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Earnings call transcript: BC Iron reports Q4 2025 results amid stock surge
- BCI Minerals Q2 2025 slides: Mardie Project advances with 69% completion
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.07%
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.18%
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
- Commodity Crash
- Exclusive | An Insurer Taps Its Financial-Adviser Network to Sell Private-Market Funds
- Are You Investing In A Fad Or A Future Market Leader?
Rango diario
21.28 21.53
Rango anual
19.18 21.84
- Cierres anteriores
- 21.62
- Open
- 21.50
- Bid
- 21.34
- Ask
- 21.64
- Low
- 21.28
- High
- 21.53
- Volumen
- 403
- Cambio diario
- -1.30%
- Cambio mensual
- 1.47%
- Cambio a 6 meses
- -0.61%
- Cambio anual
- 4.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B