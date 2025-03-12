クォートセクション
通貨 / BCI
株に戻る

BCI: abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

21.23 USD 0.11 (0.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BCIの今日の為替レートは、-0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり21.18の安値と21.28の高値で取引されました。

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BCI News

1日のレンジ
21.18 21.28
1年のレンジ
19.18 21.84
以前の終値
21.34
始値
21.27
買値
21.23
買値
21.53
安値
21.18
高値
21.28
出来高
432
1日の変化
-0.52%
1ヶ月の変化
0.95%
6ヶ月の変化
-1.12%
1年の変化
3.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K