BCI: abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
21.23 USD 0.11 (0.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BCIの今日の為替レートは、-0.52%変化しました。日中、通貨は1あたり21.18の安値と21.28の高値で取引されました。
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
21.18 21.28
1年のレンジ
19.18 21.84
- 以前の終値
- 21.34
- 始値
- 21.27
- 買値
- 21.23
- 買値
- 21.53
- 安値
- 21.18
- 高値
- 21.28
- 出来高
- 432
- 1日の変化
- -0.52%
- 1ヶ月の変化
- 0.95%
- 6ヶ月の変化
- -1.12%
- 1年の変化
- 3.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K