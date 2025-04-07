货币 / BCI
BCI: abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
21.16 USD 0.07 (0.33%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BCI汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点21.12和高点21.21进行交易。
关注abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCI新闻
- 摩洛哥股市上涨；截至收盘摩洛哥MASI自由流通指数上涨1.09%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 1.09%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.30%
- 摩洛哥股市收低；截至收盘摩洛哥MASI自由流通指数下跌0.30%
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.29%
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Earnings call transcript: BC Iron reports Q4 2025 results amid stock surge
- BCI Minerals Q2 2025 slides: Mardie Project advances with 69% completion
- Weekly Market Pulse: The Lamest Of Ducks
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- The U.S. Is Planning A 50% Copper Tariff: Here's What It Means For Commodity Markets
- Mind The Inflation Gap: Hedging With Real Assets
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.07%
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- Monthly Commodities Tracker: May 2025
- The 1-Minute Market Report - June 1, 2025
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.18%
- The U.S. Dollar Stands At A Major Crossroads - Technical Analysis
- How Tariff Tensions Are Impacting The Outlook For Oil And Other Commodities
- How Commodities Can Help Diversify A Portfolio During Market Volatility
- Commodity Crash
日范围
21.12 21.21
年范围
19.18 21.84
- 前一天收盘价
- 21.23
- 开盘价
- 21.14
- 卖价
- 21.16
- 买价
- 21.46
- 最低价
- 21.12
- 最高价
- 21.21
- 交易量
- 314
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 0.62%
- 6个月变化
- -1.44%
- 年变化
- 3.42%
21 九月, 星期日