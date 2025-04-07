报价部分
货币 / BCI
BCI: abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

21.16 USD 0.07 (0.33%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BCI汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点21.12和高点21.21进行交易。

关注abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
21.12 21.21
年范围
19.18 21.84
前一天收盘价
21.23
开盘价
21.14
卖价
21.16
买价
21.46
最低价
21.12
最高价
21.21
交易量
314
日变化
-0.33%
月变化
0.62%
6个月变化
-1.44%
年变化
3.42%
21 九月, 星期日