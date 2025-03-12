Valute / BCI
BCI: abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
21.16 USD 0.07 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCI ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.12 e ad un massimo di 21.21.
Segui le dinamiche di abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
21.12 21.21
Intervallo Annuale
19.18 21.84
- Chiusura Precedente
- 21.23
- Apertura
- 21.14
- Bid
- 21.16
- Ask
- 21.46
- Minimo
- 21.12
- Massimo
- 21.21
- Volume
- 314
- Variazione giornaliera
- -0.33%
- Variazione Mensile
- 0.62%
- Variazione Semestrale
- -1.44%
- Variazione Annuale
- 3.42%
21 settembre, domenica