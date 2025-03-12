QuotazioniSezioni
BCI: abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

21.16 USD 0.07 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BCI ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.12 e ad un massimo di 21.21.

Segui le dinamiche di abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.12 21.21
Intervallo Annuale
19.18 21.84
Chiusura Precedente
21.23
Apertura
21.14
Bid
21.16
Ask
21.46
Minimo
21.12
Massimo
21.21
Volume
314
Variazione giornaliera
-0.33%
Variazione Mensile
0.62%
Variazione Semestrale
-1.44%
Variazione Annuale
3.42%
