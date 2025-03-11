FiyatlarBölümler
Dövizler / BBUC
Geri dön - Hisse senetleri

BBUC: Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat

35.27 USD 0.84 (2.33%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BBUC fiyatı bugün -2.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.06 ve Yüksek fiyatı olarak 35.87 aralığında işlem gördü.

Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBUC haberleri

Günlük aralık
35.06 35.87
Yıllık aralık
21.52 36.12
Önceki kapanış
36.11
Açılış
35.86
Satış
35.27
Alış
35.57
Düşük
35.06
Yüksek
35.87
Hacim
217
Günlük değişim
-2.33%
Aylık değişim
8.02%
6 aylık değişim
34.31%
Yıllık değişim
38.42%
21 Eylül, Pazar