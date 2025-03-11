Dövizler / BBUC
BBUC: Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat
35.27 USD 0.84 (2.33%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BBUC fiyatı bugün -2.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.06 ve Yüksek fiyatı olarak 35.87 aralığında işlem gördü.
Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
35.06 35.87
Yıllık aralık
21.52 36.12
- Önceki kapanış
- 36.11
- Açılış
- 35.86
- Satış
- 35.27
- Alış
- 35.57
- Düşük
- 35.06
- Yüksek
- 35.87
- Hacim
- 217
- Günlük değişim
- -2.33%
- Aylık değişim
- 8.02%
- 6 aylık değişim
- 34.31%
- Yıllık değişim
- 38.42%
21 Eylül, Pazar