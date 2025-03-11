КотировкиРазделы
BBUC: Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat

35.27 USD 0.84 (2.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBUC за сегодня изменился на -2.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.06, а максимальная — 35.87.

Следите за динамикой Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
35.06 35.87
Годовой диапазон
21.52 36.12
Предыдущее закрытие
36.11
Open
35.86
Bid
35.27
Ask
35.57
Low
35.06
High
35.87
Объем
217
Дневное изменение
-2.33%
Месячное изменение
8.02%
6-месячное изменение
34.31%
Годовое изменение
38.42%
21 сентября, воскресенье