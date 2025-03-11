Валюты / BBUC
BBUC: Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat
35.27 USD 0.84 (2.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBUC за сегодня изменился на -2.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.06, а максимальная — 35.87.
Следите за динамикой Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BBUC
Дневной диапазон
35.06 35.87
Годовой диапазон
21.52 36.12
- Предыдущее закрытие
- 36.11
- Open
- 35.86
- Bid
- 35.27
- Ask
- 35.57
- Low
- 35.06
- High
- 35.87
- Объем
- 217
- Дневное изменение
- -2.33%
- Месячное изменение
- 8.02%
- 6-месячное изменение
- 34.31%
- Годовое изменение
- 38.42%
21 сентября, воскресенье