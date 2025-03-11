Währungen / BBUC
BBUC: Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat
35.45 USD 0.66 (1.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBUC hat sich für heute um -1.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.06 bis zu einem Hoch von 35.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BBUC News
- Brookfield Business Corp stock hits all-time high at 35.23 USD
- Brookfield Business Corporation: Not The Best Way To Invest In Brookfield (NYSE:BBUC)
- Brookfield Business Corp stock hits all-time high at 35.08 USD
- Brookfield Business stock hits 52-week high at 32.51 USD
- Canada earnings: Top firms report, deliver mixed verdicts
- Brookfield Business Partners beats revenue estimates, misses on EPS in Q2
- Brookfield Business Corp stock hits 52-week high at 32.01 USD
- Brookfield Business Partners to Host Second Quarter 2025 Results Conference Call
- Brookfield Business stock hits 52-week high at 30.34 USD
- Brookfield Business Corporation elects all ten board nominees
- BBUC stock hits 52-week high at $30.14 amid robust annual growth
- Buy The Dip: Big Dividend Growth Stocks With Major Upside Catalysts
Tagesspanne
35.06 35.64
Jahresspanne
21.52 36.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.11
- Eröffnung
- 35.39
- Bid
- 35.45
- Ask
- 35.75
- Tief
- 35.06
- Hoch
- 35.64
- Volumen
- 80
- Tagesänderung
- -1.83%
- Monatsänderung
- 8.58%
- 6-Monatsänderung
- 35.00%
- Jahresänderung
- 39.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K