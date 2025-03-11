Divisas / BBUC
BBUC: Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat
34.96 USD 0.49 (1.42%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BBUC de hoy ha cambiado un 1.42%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.41, mientras que el máximo ha alcanzado 35.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
34.41 35.54
Rango anual
21.52 35.54
- Cierres anteriores
- 34.47
- Open
- 34.82
- Bid
- 34.96
- Ask
- 35.26
- Low
- 34.41
- High
- 35.54
- Volumen
- 219
- Cambio diario
- 1.42%
- Cambio mensual
- 7.08%
- Cambio a 6 meses
- 33.13%
- Cambio anual
- 37.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B