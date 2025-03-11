Valute / BBUC
BBUC: Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat
35.27 USD 0.84 (2.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBUC ha avuto una variazione del -2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.06 e ad un massimo di 35.87.
Segui le dinamiche di Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BBUC News
- Brookfield Business Corp stock hits all-time high at 35.23 USD
- Brookfield Business Corporation: Not The Best Way To Invest In Brookfield (NYSE:BBUC)
- Brookfield Business Corp stock hits all-time high at 35.08 USD
- Brookfield Business stock hits 52-week high at 32.51 USD
- Canada earnings: Top firms report, deliver mixed verdicts
- Brookfield Business Partners beats revenue estimates, misses on EPS in Q2
- Brookfield Business Corp stock hits 52-week high at 32.01 USD
- Brookfield Business Partners to Host Second Quarter 2025 Results Conference Call
- Brookfield Business stock hits 52-week high at 30.34 USD
- Brookfield Business Corporation elects all ten board nominees
- BBUC stock hits 52-week high at $30.14 amid robust annual growth
- Buy The Dip: Big Dividend Growth Stocks With Major Upside Catalysts
Intervallo Giornaliero
35.06 35.87
Intervallo Annuale
21.52 36.12
- Chiusura Precedente
- 36.11
- Apertura
- 35.86
- Bid
- 35.27
- Ask
- 35.57
- Minimo
- 35.06
- Massimo
- 35.87
- Volume
- 217
- Variazione giornaliera
- -2.33%
- Variazione Mensile
- 8.02%
- Variazione Semestrale
- 34.31%
- Variazione Annuale
- 38.42%
21 settembre, domenica