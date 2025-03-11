QuotazioniSezioni
Valute / BBUC
Tornare a Azioni

BBUC: Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat

35.27 USD 0.84 (2.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBUC ha avuto una variazione del -2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.06 e ad un massimo di 35.87.

Segui le dinamiche di Brookfield Business Corporation Class A Exchangeable Subordinat. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BBUC News

Intervallo Giornaliero
35.06 35.87
Intervallo Annuale
21.52 36.12
Chiusura Precedente
36.11
Apertura
35.86
Bid
35.27
Ask
35.57
Minimo
35.06
Massimo
35.87
Volume
217
Variazione giornaliera
-2.33%
Variazione Mensile
8.02%
Variazione Semestrale
34.31%
Variazione Annuale
38.42%
21 settembre, domenica